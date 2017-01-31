В Музеях Московского Кремля покажут средневековые реликвии Сент-Шапель

В Москве в Одностолпной палате Патриаршего дворца 3 марта откроется выставка «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В центре экспозиции окажутся произведения готического искусства, связанные с эпохой короля Людовика IX Святого, в том числе витражи из парижской часовни Сент-Шапель.

Среди наиболее ценных объектов — Терновый венец Спасителя, одна из реликвий Страстей Христовых, которая хранится в Соборе Парижской Богоматери. Именно благодаря этому приобретению Людовик IX получил титул «наихристианнейшего короля».

Экспозиция, посвященная достижениям французской средневековой культуры, состоится в рамках перекрестного года культурного туризма России и Франции. Организаторами выступают Музеи Московского Кремля и Центр Национальных Памятников (Франция) при поддержке Посольства Франции в России.

Выставка продлится до 4 июня.