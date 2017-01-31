Бывший сотрудник военного НИИ осужден за хищение радиодеталей на 40 миллионов

Московский окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы начальника отдела научно-исследовательского управления ФГУП «18-й Центральный научно-исследовательский институт» за хищение радиодеталей на сумму 40 миллионов рублей. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Обвиняемый признан виновным по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 292 УК РФ («Служебный подлог»), он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также лишил его воинского звания, государственных наград и права в течение двух лет занимать определенные должности. Гражданский иск к подсудимому удовлетворен в полном объеме.

По данным прокуратуры, при исполнении госконтракта он включил в конструкторскую документацию дорогостоящие радиоизделия, фактически не применяемые в производстве. Впоследствии сотрудник похитил эти детали и, чтобы скрыть преступление, внес в документы ложные сведения об их списании. В результате государству был причинен крупный ущерб.

18-й ЦНИИ Минобороны занимается разработкой радиоэлектронной спецтехники, в том числе в интересах Главного разведывательного управления Генштаба.

В ноябре 2016 года бывших сотрудников квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Андрея Черниченко и Георгия Григоряна осудили за мошенничество с 11 квартирами в Москве. Они получили от четырех до девяти лет лишения свободы и штраф. В результате их действий из собственности военного ведомства была незаконно изъята недвижимость общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей.