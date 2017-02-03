В остатках взорвавшейся звезды нашли сверхскоростную «пулю»

Японские астрофизики из Университета Кэйо нашли странный объект, который перемещается внутри облака межзвездного газа со скоростью 120 километров в секунду. Ученые назвали его Пулей и полагают, что он мог образоваться в результате деятельности скрытой черной дыры. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Нобеямской радиообсерватории.

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Специалисты с помощью телескопов в Чили и Японии изучали молекулярное облако, образованное остатками сверхновой W44 и удаленное от Земли на 10 тысяч световых лет. Они обнаружили, что небольшая часть звездного вещества резко разгоняется и ее общая кинетическая энергия в несколько десятков раз больше той, что могла бы быть получена при взрыве звезды.

Астрономы полагают, что Пуля могла возникнуть по двум причинам. Например, газ скапливается вблизи черной дыры в плотную массу, что приводит к взрыву и выбросу вещества. По второму сценарию, часть облака разгоняется самой черной дырой.

По мнению ученых, поиск подобных перемещений вещества в молекулярных облаках позволит выявить черные дыры, которые не обнаруживаются другими способами.