Минприроды обучит компании предотвращать нефтеразливы в Арктике

Минприроды России планирует организовать в арктических водах учения по предотвращению разливов нефти, сообщил в своем Facebook глава ведомства Сергей Донской. Пройдут они в преддверии международного форума «Арктика — территория диалога», намеченного на 29-30 марта.

Помимо специалистов экологического ведомства, в мероприятии примут участие представители компаний «Газпром нефть» и «Лукойл». Министр Донской напомнил, что его структура регулярно занимается ликвидацией экологических последствий нефтедобычи в арктическом регионе и ведет экомониторинг.

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Ранее Минприроды предложило обязать нефтяные компании быть готовыми к разливу нефти не только на море, но и на суше. Для этого будут внесены изменения в закон «Об охране окружающей среды», которые обяжут корпорации отчитываться о финансовой способности предотвращения экологических катастроф.