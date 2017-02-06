Роскомнадзор заблокировал сайт Bonhams за фотографию Джока Стерджеса

Роскомнадзор заблокировал сайт аукционного дома Bonhams за выставленный в качестве лота снимок американского фотографа Джока Стерджеса. Об этом сообщается на сайте проекта «Роскомсвобода».

Фотография изображает двух обнаженных детей и поэтому была внесена в реестр запрещенных сайтов как страница, содержащая детское порно. В России творчество Джока Стерджеса уже попадало в разряд запретного ранее.

25 сентября 2016-го в Центре братьев Люмьер в Москве закрыли выставку Стерджеса «Без смущения». Такое решение приняли совместно руководители галереи и «Офицеры России», чтобы не волновать общественность.

Днем ранее сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова призвали провести прокурорскую проверку в Центре Люмьер и закрыть экспозицию, так как она содержит фотографии, которые можно назвать детской порнографией. Галеристы в то же время подчеркивали, что таких снимков на выставке не было.