«Кемпински» откроет первый отель на Кубе

Группа отелей «Кемпински» откроет на Кубе свою первую гостиницу. Отмечается, что Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana начнет работу во втором квартале 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 9 февраля.

Отель на 246 номеров и люксов расположен в историческом здании Manzana de Gómez в центре Старой Гаваны, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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«Грядущее открытие поддерживает наше стремление быть первопроходцами в индустрии: Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana станет первым современным отелем класса "пять звезд люкс" на Кубе», — отметил председатель совета правления и главный исполнительный директор «Кемпински» Маркус Земер.

К услугам гостей в гостинице предстанут номера площадью от 40 до 150 квадратных метров. На верхнем этаже здания расположится терраса и бассейн с видом на старый город. Также гости смогут провести время в спа-центре, одном из трех ресторанов, лобби-баре или сигарном лаунже.

Фото: Группа отелей «Кемпински» 1 /3

В 2016 году объем российского турпотока на Кубу показал значительный рост. За первые 11 месяцев страну посетили почти 53 тысячи путешественников (за весь 2015 год на Острове Свободы побывало 43 тысячи россиян).