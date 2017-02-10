Аукционный дом Christies's вынудили искать новый офис в Москве

Аукционный дом Christies's может быть вынужден срочно подыскивать в Москве новый офис и готовиться к переезду. В старинном здании по адресу: Романов переулок д. 2/6, строение 13, в котором аукционный дом почти два года арендует помещения, в ближайшие дни могут отключить электричество, тепло и воду. Это здание оказалось предметом спора и правовых притязаний Управления делами президента РФ и иностранного инвестора — компании «Москоу Констракшн энд Девелопмент С.А.Р.Л.», сообщили «Ленте.ру» в коллегии адвокатов «Хренов и партнеры», осуществляющей представительство компании в судах.

Согласно инвестконтракту, «Москоу Констракшн энд Девелопмент С.А.Р.Л.» должна была получить в собственность или долгосрочную аренду помещения в реконструированных зданиях, в частности, в строении 13, в котором сейчас размещается офис Christie's. Однако Управделами президента в 2012 году в одностороннем порядке инвестконтракт расторгло. С тех пор имущественные отношения между сторонами остаются неурегулированными. В результате компания «Москоу Констракшн энд Девелопмент С.А.Р.Л.» вынуждена в суде отстаивать свои права на объекты инвестиций.

Пострадавшей стороной в этом конфликте оказался аукционный дом Christie's. Собственник сетей, обеспечивающий снабжение здания, коммунальными ресурсами вынужден прекратить подачу электричества, тепла и воды из-за задолженности инвестора. В свою очередь задолженность «Москоу Констракшнэнд Девелопмент С.А.Р.Л.» перед собственником сетей образовалась из-за невозмещения Christie's коммунальных платежей самому инвестору.

В настоящее время задолженность за потребленные услуги ЖКХ достигла критической отметки, и собственник сетей официально уведомил компании о том, что в ближайшие дни будет вынужден отключить в здании электричество, отопление и воду.

В«Хренов и партнеры» сообщили «Ленте.ру», что помещения в Романовом переулке переданы Christie's на основании соглашения об аренде помещений по окончании строительства.

«Заключение таких соглашений является нормальной практикой гражданского оборота и не противоречит законодательству. В то же время собственником сетей является другая компания, перед которой и возникли долги по коммунальным платежам. Эта компания направила претензию в «Москоу Констракшн энд Девелопмент С.А.Р.Л.» и указала на готовность отключить подачу соответствующих ресурсов», — говорится в ответе «Хренов и партнеры», полученном редакцией.

«Москоу Констракшн энд Девелопмент С.А.Р.Л.» является инвестором значимого городского проекта под названием «Аллея Романов», реализация которого осуществлялась на основании инвестиционного контракта, заключенного с Управлением делами президента РФ.