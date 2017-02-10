Фуркад-старший отреагировал на конфликт брата с российскими биатлонистами

Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал об отношении к конфликту своего младшего брата Мартена с россиянами Антоном Шипулиным и Александром Логиновым во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, но были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо», — заявил спортсмен.

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Фуркад-старший также добавил, что его брат очень разочарован произошедшим.

Победу в гонке одержала сборная Германии, второе место у Франции, третье — у россиян. Во время передачи эстафеты на последнем этапе Логинов упал после контакта с Фуркадом. По мнению пострадавшего и Шипулина, француз намеренно подрезал россиянина. После этого биатлонисты сборной России отказались пожимать оппоненту руку на церемонии награждения. Фуркад в знак протеста покинул пьедестал.

После этого на пресс-конференции Шипулин отметил, что потерял уважение к французу.