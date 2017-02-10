Сбежавшая лошадь распугала челябинских автомобилистов

Вырвавшаяся на свободу лошадь выбежала на Копейское шоссе в Челябинске, распугала автомобилистов и вызвала затор. Видео инцидента, сделанное очевидцами, опубликовало издание 74.ru.

«Лошадка перебежала полностью мост со стороны Копейска в сторону Челябинска в понедельник, 6 февраля», — рассказал автор видео Иван Сырников. Двое водителей попытались поймать животное, но оно ускакало от них по 1-ой Трубосварочной улице.

Позже лошадь заметили в Копейске — она бежала вдоль оживленной трассы около гипермаркета Metro. Кому принадлежит сбежавшее животное и не пострадал ли хозяин, пока установить не удалось.

