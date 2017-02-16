Отказавшиеся вернуть медали ОИ легкоатлеты останутся вне состава сборной России

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала уличенных в употреблении допинга спортсменов и тренеров вернуть олимпийские награды и призовые. Об этом сообщается на сайте организации.

«Спортсмены и тренеры, находящиеся в дисквалификации, временно отстраненные, не сдавшие олимпийские медали и атрибуты и не возвратившие организаторам соревнований призовые деньги, не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд», — говорится в заявлении.

ВФЛА отмечает, что возвращение наград и призовых — обязательное условия для восстановления членства организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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6 февраля совет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с систематическим применением допинга российскими легкоатлетами.

Сборную России лишили 13 медалей ОИ-2008 и пяти наград ОИ-2012. 14 февраля в Олимпийском комитете России сообщили, что «спортсмены начали возвращать медали».