Власти ЯНАО избавили получателей материнского капитала от беготни по кабинетам

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) внесли в региональный закон о материнском капитале изменения, избавляющие его получателей от необходимости предоставлять большое количество документов, сообщает пресс-служба закса.

«Теперь это осуществляется через многофункциональный центр. То есть все ведомства в порядке межведомственного обмена будут осуществлять сбор необходимого пакета документов за людей», — отметила председатель комитета по социальной политике и ЖКХ Елена Зленко. Таким образом, получателям маткапитала «больше не нужно бегать по кабинетам», добавила она.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, замораживающий размер выплаты в ее нынешнем виде — 453 тысячи рублей — до 2020 года.

Социальная программа существует с 2007 года. Она распространяется на семьи, родившие или усыновившие двух и более детей. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение детей, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки.