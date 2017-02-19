Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы

Попытки США разделить Европу обречены на провал, поскольку Вашингтон не в состоянии компенсировать те преимущества, которые ЕС предлагает своим членам. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в интервью Journal du Dimanche.

«Могу поспорить, что любая попытка разделить европейцев и управлять ими не сработает. Соединенных Штатов не имеют абсолютно никакой возможности компенсировать преимущества, предлагаемые Евросоюзом», — приводит слова министра Reuters.

Эйро отметил, что даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, несмотря на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС, указала президенту США Дональду Трампу на необходимость иметь Европу в качестве «сильного партнера».

Глава МИД также подчеркнул, что Франция не потерпит вмешательства извне в президентские выборы как со стороны России, так и со стороны США. «Россия первой провозгласила, что невмешательство во внутренние дела является основополагающим принципом международных отношений. И я это понимаю. Франция, французы не потерпят, чтобы кто-то диктовал им выбор», — сказал Эйро, вновь отметив, что стабильность Европы как в интересах Москвы, так и в интересах Вашингтона.

15 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Соединенные Штаты могут лишиться статуса мирового лидера. По ее мнению, сегодня, как никогда ранее, американское общество поляризовано и имеет серьезный конфликтный потенциал.

В последние месяцы Россию регулярно обвиняют во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности. Москва эти обвинения последовательно отвергает.