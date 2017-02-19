Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода в Москве

Водитель автомобиля Porsche в Москве сбил пешехода и столкнулся с припаркованными рядом машинами. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП, уточнили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству «Москва», что Porsche модели Cayenne после наезда на человека врезался в два автомобиля Volkswagen — Passat и Beetle. Авария, по информации собеседника агентства, произошла возле дома 34 по улице Мосфильмовская.