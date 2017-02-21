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В Госдуме отреагировали на блокировку Украиной заявления по смерти Чуркина

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Алексей Чепа
Алексей Чепа

Решение Киева заблокировать официальное заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постпреда России Виталия Чуркина невозможно оценивать в политической плоскости. Такое мнение во вторник, 21 февраля, высказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Позиция Украины удивляет своей циничностью, это не политика — это глупость», — подчеркнул он.

Чепа отметил, что услышал от коллег много хороших слов о российском постпреде после его смерти. «Я сейчас нахожусь на конференции, где к нам подходят представители разных стран и выражают свои соболезнования в связи с внезапной кончиной выдающегося дипломата», — добавил он.

О блокировке Украиной заявления, посвященного Чуркину, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил неподобающее поведение украинской стороны. «Да бог им судья! Больше нечего сказать», — отметил он.

Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет 20 февраля. По данным газеты The New York Post, смерть наступила в результате сердечного приступа. После этого Совбез ООН единогласно принял заявление для прессы в связи с кончиной постпреда России при организации.

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