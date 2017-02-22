Иран пригрозил США пощечиной

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пригрозил правительству США пощечиной, если они продолжат подрывать оборонный потенциал Ирана. Об этом сообщает Reuters.

«Враг не должен недооценивать своих соперников, и если он допустит такую ошибку, то пусть будет готов получить по лицу», — заявил генерал наземных войск Мохаммад Пакпур.

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Занявший в прошлом месяце пост президента Дональд Трамп пообещал ужесточить политику в отношении Исламской республики. Заявление поступило после испытания Ираном баллистических ракет 29 января. В среду, 22 февраля, КСИР завершил трехдевные учения, в которых были задействованы ракетные войска, артиллерийские и танковые части и вертолеты. «Теперь каждый увидит, на что мы способны»,— подчеркнул Пакпур.

Власти Ирана отмечают, что их ракетная программа является оборонительной и не имеет ничего общего с ядерной сделкой, которую они заключили в 2015 году с «шестеркой» международных посредников. В ходе президентской кампании Трамп неоднократно называл сделку «ужасным соглашением»и обещал пересмотреть ее условия.