В квартире в Домодедово взорвалась стиральная машина

Использование неисправной стиральной машины, предположительно, стало причиной хлопка в пятиэтажке в подмосковном городе Домодедово. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, в результате травмы получили две женщины, они госпитализированы.

Хлопок произошел в четверг, 23 февраля, на кухне в одной из квартир жилого дома. «При этом в помещении оказалась выбита оконная рама», — отметил собеседник агентства.

На месте инцидента возник пожар на площади шесть квадратных метров, который был оперативно потушен спасателями. Из здания эвакуировали 25 жильцов, однако все они уже вернулись домой Угрозы обрушения здания нет.

Изначально источник РИА Новости сообщал о взрыве газовоздушной смеси в квартире на втором этаже дома 10/1 на улице Ильюшина. Собеседник также рассказал, что пострадавшие были доставлены в медучреждение в состоянии средней тяжести. Сотрудник Мособлгаза в беседе с телеканалом «360» назвал информацию о взрыве газа не соответствующей действительности.