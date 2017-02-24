В Москве началась гражданская панихида по Виталию Чуркину

Церемония прощания со скончавшимся в Нью-Йорке постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным началась в большом траурном зале Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с Чуркиным пришли его коллеги по министерству иностранных дел, депутаты и сенаторы, иностранные дипломаты. Возле гроба стоят солдаты почетного караула.

Глава МИД России Сергей Лавров передал вдове постпреда Ирине Чуркиной орден Мужества, которым его наградили посмертно согласно указу президента Владимира Путина. Дипломата похоронят в 13:00 по московскому времени на Троекуровском кладбище.

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Временным поверенным в делах России при ООН в связи с кончиной Чуркина назначен его первый заместитель Петр Ильичев. Он будет занимать эту должность до назначения нового постпреда при всемирной организации.

Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщала газета The New York Post, у дипломата ухудшилось самочувствие из-за «проблем с сердцем», он был доставлен в тяжелом состоянии в одну из больниц, однако врачам не удалось его спасти. Он работал в должности постпреда России при ООН с 2006 года.