Церемонию открытия Всемирных военных игр сопроводили гоночные автомобили

В церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр, состоявшейся в субботу, 24 февраля в Сочи, приняли участие гоночные автомобили. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Завершающий, четвертый этап эстафеты огня соревнований завершился на «Сочи-Автодроме». Факелоносцы прибыли на арену в сопровождении гоночных машин Mitjet.

«Для нас является большой честью тот факт, что мы выступаем в роли гонки поддержки Всемирных военных игр. Самые опытные пилоты нашей серии сопроводят факелоносцев на гоночной трассе, которая является одним из символов современного Сочи. Уверен, что высокая организация, сопровождающая подготовку к Всемирным военным играм, в очередной раз убедит всех в российском гостеприимстве», — рассказал владелец российской гоночной серии Mitjet Сергей Егоров.

После прохождения трассы на «Сочи-Автодроме» огонь был перевезен на стадион «Ледяной куб», где завершилась церемония открытия.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.