ООН поставит голодающим южным суданцам лески и крючки

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поставит в Южный Судан леску, крючки и сети, чтобы спасти страну от голода. Об этом сообщает Reuters.

Планируется раздать около 150 тысяч комплектов рыболовных принадлежностей. «Леска и крючок — лучший способ поймать что-нибудь, чтобы быстро утолить голод», — объяснил представитель ФАО в Южном Судане Серж Тиссо. По его словам, это также поможет сберечь живую природу: во многих районах люди используют для ловли рыбы москитную сетку, в результате чего рыбные запасы быстро истощаются.

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ООН официально признала наличие голода в Южном Судане неделю назад. Считается, что голодают около 100 тысяч человек, еще 5,5 миллиона не имеют надежного источника пропитания. Причиной бедствия стала гражданская война, идущая в стране с 2013 года. Из-за нее многие фермеры не смогли собрать урожай, а гиперинфляция, достигшая 800 процентов, не позволяет большинству южносуданцев купить продукты из-за границы. Помощь, предоставленная ФАО, включая семена и сельскохозяйственные орудия общей стоимостью три миллиона долларов, была разграблена вооруженными группировками. Люди, живущие по берегам озер и рек, вынуждены есть листья и корни кувшинок, чтобы не умереть с голоду.