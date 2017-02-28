Активистку «Другой России» Таисию Осипову освободили по УДО

Активистка «Другой России» Таисия Осипова вышла из колонии, об этом сообщается в Twitter незарегистрированной партии.

Как сообщила адвокат девушки Светлана Сидоркина, суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В 2011 году Осипову приговорили к десяти годам лишения свободы за распространение наркотиков. После того, как занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев назвал приговор слишком суровым, дело было направлено на пересмотр. Несмотря на то, что прокурор просил снизить срок Осиповой до четырех лет, Заднепровский суд Смоленска назначил ей восьмилетний срок.

Осужденная утверждала, что наркотики ей были подброшены. Ее сторонники связывали приговор с оппозиционной деятельности ее мужа Сергея Фомченкова, одного из лидеров «Другой России».

Отмечалось, что Осипова больна диабетом, а также страдает рядом других заболеваний. «Мемориал» признавал Осипову политзаключенной.