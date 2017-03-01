Российские журналисты обыграли британских в товарищеском футбольном матче

В Москве состоялся товарищеский матч между российскими и британскими журналистами, основная идея встречи — «Футбол без насилия». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Встреча началась с совместной фотосессии обоих команд на фоне национальных флагов России и Англии. После этого выступил бывший футболист сборной России Алексей Смертин.

«На поле будут и должны присутствовать и эмоции, и жесткая игра, но в рамках правил, а за его пределами мы всегда остаемся друзьями, и не важно какой кто национальности, это ничего не меняет, нас объединяет не одна акция, а идея — "Футбол без насилия"», — заявил Смертин.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти удачливее оказались российские журналисты (4:2). Отечественную прессу представляли: Артем Загуменов (Lenta.ru), Владимир Полупанов (АиФ), Андрей Левин (Gazeta.ru), Данила Игнатов (Championat.com), Дмитрий Шнякин («Матч ТВ»), Игорь Лазорин (ТАСС), Алексей Сафонов («Московский Комсомолец»), Александр Рогоза («Комсомольская правда»), Павел Чуринов («Советский спорт»), Алекс Фор (MTV), Александр Хангану («Мослента»).