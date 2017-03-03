Солист «Песняров» травмирован на съемках клипа

Действующий солист ансамбля «Песняры» Андрей Еронин получил травму головы во время съемок клипа на песню «Приди ко мне». Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 3 марта, сообщил менеджер коллектива Константин Филиппов.

По словам представителя ансамбля, по сюжету музыкального видео у Еронина должна была произойти потасовка с оппонентом. «Во время сцены с дракой актер Сергей Яцков так вошел в роль главного мордобоя, что не рассчитал силу своего удара и, мягко говоря, переусердствовал», — рассказал Филиппов.

У Еронина из носа потекла кровь, он почувствовал сильное недомогание. Съемки клипа пришлось приостановить.

Фото: пресс-служба ансамбля «Песняры» 1 /4

Премьера музыкального ролика состоится 14 марта.

«Песняры» — советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, существующий с 1969 года. Самым известным солистом был Леонид Борткевич. В 1998-м оригинальный коллектив распался, и ансамбль перестал выступать в прежнем составе. На его месте появились несколько одноименных музыкальных коллективов, исполняющих песни из репертуара «Песняров».