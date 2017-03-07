Газета узнала о принудительном выкупе заводов Ахметова в Крыму

Крымские власти решили выкупить имущество двух расположенных на полуострове заводов, подконтрольных украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, совет министров полуострова 3 марта принял решение о выкупе имущества «Керченского стрелочного завода» и «Керченского металлургического комплекса». Для этого на этих предприятиях введут временные администрации, которые должны определить стоимость заводов.

Один из собеседников рассказал газете, что с коллективами провели рабочие встречи замминистра промышленной политики Крыма Борис Кабаков и глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

В правительстве Крыма рассказали изданию о причинах принудительного выкупа. По словам источников, имущество заводов после вхождения полуострова в состав России сдавалось в аренду двум филиалам компании в Керчи. По этой схеме деньги за аренду и прибыль шла собственникам на Украину. Часть этих средств шла на финансирование силовой операции украинских властей в Донбассе.

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«Керченский стрелочный завод» занимается производством стрелочных переводов, элементов верхнего строения пути, литейной продукции. «Керченский металлургический комплекс» выпускает эмалированную посуду.

6 марта сообщалось, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов выбыл из рейтинга 500 миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Он был единственным украинским предпринимателем в этом рейтинге. В настоящее время Ахметов занимает 528-ю строчку с состоянием в 3,5 миллиарда долларов.

Ахметов владеет многоотраслевой группой «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), в которую входят более 100 предприятий (например, «Метинвест», «Укртелеком», Первый украинский международный банк). Доход холдинга в 2015 году превысил 11 миллиардов долларов.