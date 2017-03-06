Единственный украинец лишился места в топ-500 богатейших людей планеты

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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов

Самый богатый человек Украины бизнесмен Ринат Ахметов потерял место в рейтинге 500 миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. На данный факт обратил внимание «Интерфакс».

На 6 марта предприниматель занимает 528-ю позицию. Он был единственным представителем Украины в этом топе. Его состояние сейчас оценивается в 3,5 миллиарда долларов. 20 февраля эта цифра равнялась 4,44 миллиарда. Таким образом, за две недели Ахметов лишился почти миллиарда долларов.

За время мониторинга Bloomberg капитала бизнесмена (с 2012 года) максимальным его состояние было в январе 2013-го — 22,4 миллиарда долларов. Тогда, напоминает «Интерфакс», украинский коммерсант опережал всех богачей на постсоветском пространстве.

В настоящее время первое место в Bloomberg Billionaires Index занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на второй строчке — руководитель конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), замыкает тройку глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Для попадания в рейтинг состояние на сегодня должно превышать 3,61 миллиарда долларов. 1 марта Ахметов оказался в Bloomberg-500 на 483-й позиции с 3,66 миллиарда долларов, передавал тогда «Корреспондент.net».

Ринат Ахметов — владелец многоотраслевой группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), в нее входят более 100 предприятий (например, «Метинвест», «Укртелеком», Первый украинский международный банк). Доход в 2015 году превысил 11 миллиардов долларов. Головной офис расположен в Донецке.

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