Депутат Рады предрек уничтожение «империи Ахметова»

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Денисенко заявил, что в ближайшее время может произойти раздел активов украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом парламентарий написал во вторник, 28 февраля, на своей странице в Facebook.

Так Денисенко прокомментировал блокирование вооруженными людьми стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке. «"Донбасс-арена" — это первая ласточка. Нас ждет увлекательная история по уничтожению всей империи Ахметова. (...) Проще говоря, за всей этой историей стоит большой дерибан (раздел имущества — прим. «Ленты.ру»)», — сказал депутат.

Ранее в этот день сообщалось, что неизвестные вооруженные люди захватили стадион «Донбасс Арена».

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Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил о создании штаба, который будет контролировать перевод украинских предприятий под внешнее управление. Лидер ДНР объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, остановленных из-за блокады региона.

Ранее в тот же день Захарченко совместной с главой самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким объявил о намерении ввести с 1 марта на принадлежащих Украине предприятиях внешнее управление.

Торговая блокада ДНР и ЛНР была начата украинскими активистами в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен, ему принадлежат предприятия металлургической отрасли на юго-востоке страны.