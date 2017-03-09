Суд пересмотрит решение по иску Ромы Зверя к кинокомпаниям

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление о взыскании миллиона рублей с компаний «Централ Партнершип» и «Лунапарк» в пользу музыканта Романа Билыка (Рома Зверь) за незаконное использование его песни. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 марта.

СИП направил дело на новое рассмотрение после того, как кинокомпании подали в суд апелляционные жалобы. Причины отмены предыдущего решения суда пока неизвестны.

В ноябре 2016 года суд частично удовлетворил иск Билыка к ответчикам. Музыкант обвинил кинокомпании в незаконном использовании его композиции «Южная ночь» в трейлере комедии «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского. Билык требовал компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Роман Билык — лидер российской поп-рок-группы «Звери», в которой он выступает под псевдонимом Рома Зверь. Коллектив был создан в 2001 году. «Звери» выпустили такие хиты, как «Все, что касается», «Напитки покрепче», «Для тебя» и «Районы-кварталы».