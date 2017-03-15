Британская авиакомпания вознаградит пассажиров за вежливость

Британская авиакомпания Monarch Airlines пообещала в течение текущего года поощрять вежливых пассажиров. Об этом пишет издание The Telegraph.

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В Monarch Airlines намерены предоставлять льготы путешественникам, которые при бронировании рейса по телефону будут корректно общаться с обслуживающими их сотрудниками.

В обмен на вежливость пассажирам разрешат бесплатно пересесть на более просторное сиденье в самолете (эта услуга стоит у Monarch Airlines 50 фунтов стерлингов). Кроме того, таких клиентов будут регистрировать на рейс раньше положенного времени.

Каждый из сотрудников клиентской службы Monarch Airlines будет наделен правом на 10 подобных поощрений в неделю. Работники будут сами решать, кто из пассажиров заслужил льготы, а кто нет.

Представители британского перевозчика пояснили, что запустили такую кампанию с целью продвижения таких ценностей, как благородство, вежливость и взаимное уважение.