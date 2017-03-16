Музею спортивной славы ЦСКА передали символы Эстафеты огня военных игр в Сочи

В Музее спортивной славы Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) состоялась официальная церемония передачи атрибутов Эстафеты спортивного огня III Всемирных военных игр в Сочи — формы факелоносца, лампады и факела. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие послы соревнований — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, замначальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко.

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III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое прошло в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состояла из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Всего сборная России завоевала 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место в зачете получила команда Италии (8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей). Третья строчка осталась за французскими спортсменами, завоевавшими 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых наград. В ходе Игр спортсмены в общей сложности разыграли 44 комплекта наград в личных и командных состязаниях.

