Осужден пытавшийся продать на Украину запчасти от истребителей житель Поволжья

Суд в Саратовской области приговорил жителя Энгельса к полутора годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей за покушение на контрабанду запчастей к двигателям истребителям Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Разбирательство проходило в особом порядке, так как подсудимый Олег Сацюк признал вину и полностью раскаялся.

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Суд установил, что мужчина пытался продать детали, применяемые для комплектования реактивных двигателей боевых истребителей и техдокументацию к ним гражданину Украины, которого считал представителем одной из авиакомпаний страны.

Он был задержан в мае 2016 года в момент получения 4,6 тысяч долларов от покупателя. Детали были изъяты во время спецоперации спецслужб. Согласно результатам экспертизы, запчасти, которые хотел продать осужденный, относятся к военной технике и не используются в гражданской авиации. Где Сацюк приобрел детали, в сообщении ведомства не уточняется.

В феврале 2016 года в прокуратура Московской области выявила попытку продажи на Украину двигателей списанных авиационных управляемых ракет. Технику, направленную на утилизацию пытались транспортировать для реализации покупателю из-за границы. Часть средств от сделки были обналичены и отмыты через фиктивные организации. Объем ущерба прокуратурой оценен в 62 миллиона рублей.