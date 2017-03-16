Затролленные индонезийские военные снесли ставшую мемом статую тигра

Индонезийские военные из дивизии «Силиванги» снесли ставшую мемом статую тигра, стоявшую напротив одной из военных баз в провинции Западная Ява. Об этом сообщает Mashable.

По данным издания, отдаленно напоминающий эмблему «Силиванги» тигр долгие годы был символом дивизии, но после того как в начале марта его фотографии обрели популярность в интернете, он быстро превратился в мем. Многие пользователи сети посмеялись над тем, что элитное военное подразделение считало столь уродливую скульптуру своим талисманом.

— Farhan Abinda Marco (@marco_farhan) 14 марта 2017, 03:36

В итоге военные приняли решение демонтировать статую. По словам одного из активистов, руководство базы очень обиделось на троллинг в соцсетях.

Командир базы майор Ген Хериндра (Gen Herindra) рассказал BBC News, что вылепивший тигра скульптор «был не слишком хорош», а его подчиненные проверят другие статуи в Западной Яве и демонтируют их, если они будут не похожи на эмблему «Силиванги».

«Силиванги» — элитная дивизия Вооруженных сил Индонезии, сформированная во время войны за независимость в 1945 году. Военнослужащие подразделения расквартированы на территории провинции Западная Ява.