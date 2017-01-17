Американку уволили из школы за троллинг учащихся

Работницу SMM-службы окружного департамента образования штата Мэриленд Кэти Нэш (Katie Nash) уволили за троллинг учащихся в Twitter. Об этом сообщает The New York Post.

Как утверждается в материале издания, 5 января один из учеников обратился к администрации местной школы через Twitter и попросил закрыть учебное заведение на завтрашний день. В своем обращение школьник допустил ошибку и написал слово завтра (tomorrow) с двумя буквами "а" (tammarow). На это обратила внимание 33-летняя Нэш, которая решила подшутить над неграмотностью ребенка от лица школы и задала ироничный вопрос: «Но как вы тогда узнаете, как пишется слово "завтра"?»

Ее ответ собрал более тысячи ретвитов и лайков. Нэш даже обзавелась собственным хэштегом #KatiefromFCPS и принялась «исправлять» посты учащихся.

После нескольких подобных инцидентов, администрация попросила работницу SMM-службы перестать троллить детей в Twitter. Но это не оказало никакого влияния на Нэш, и она продолжила общаться со учащимися с профиля школы. В итоге женщина получила письмо, в котором сообщалось, что ее контракт аннулирован.

Сама Нэш призналась, что действительно игнорировала настойчивые рекомендации администрации учебного заведения. «Любой специалист SMM ищет способы повышения вовлеченности аудитории. Я считаю, что беседа о том, как мы взаимодействуем с учащимися, была бы совершенно уместна. Я бы только приветствовала это», — отметила она.