Президент «Укртрансгаза» Прокопив уволен со своего поста

Президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив уволен со своего поста. Такое решение приняло правление «Нафтогаза Украины» по согласованию с наблюдательным советом, сообщается на сайте «Нафтогаза».

Обязанности президента «Укртрансгаза» временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко.

«Нафтогаз» объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента «Укртрансгаза».

Прокопив занимал должность президента «Укртрансгаза» с августа 2014 года.

«Укртрансгаз» — дочерняя структура «Нафтогаза», которая занимается транспортировкой и хранением топлива.