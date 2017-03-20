При падении дельтаплана в Подмосковье погиб человек

Дельтаплан упал около деревни Батюшково в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщил источник.

Известно, что пилоту летательного аппарата было 65 лет, он упал с высоты 40 метров и скончался на месте. Обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняются.

По информации ГУ МЧС по Подмосковью, мужчина управлял дельталетом, все произошло на территории аэроклуба «Паралет». «При взлете с дороги, рядом с летным полем задел землю и перевернулся на бок дельталет», — заявили в ведомстве агентству ТАСС.

Летом 2016 года возле деревни Хомутово в Ярославской области в результате крушения параплана погиб пилот. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дельталет — моторный летательный аппарат с гибким треугольным крылом и балансирным управлением, оснащенный шасси.

Дельтаплан — безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, управление полетом которого осуществляется смещением центра массы за счет перемещения пилота относительно точки подвески.