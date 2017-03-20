Авиакомпания поблагодарила экипаж рейса после инцидента с волейболистом

Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу рейса, с которого был снят волейболист «Факела» Александр Кимеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«"Победа" уважает и ценит каждого клиента, невзирая на его статус, и не считает допустимым нарушения правил перевозки со стороны "звездных" пассажиров. Любому пассажиру будет незамедлительно отказано в перевозке в случае нарушения правил авиакомпании, оскорбления членов экипажа и заявлений с угрозами», — говорится в сообщении авиакомпании.

Компания также выразила благодарность «всем сознательным пассажирам рейса DP422 12 марта 2017 года, присылающим в адрес перевозчика обращения с просьбой о премировании экипажа и подтверждением факта агрессивного поведения пассажира Кимерова».

Ранее в понедельник сообщалось, что пассажиры «Победы» поддержали экипаж в инциденте с волейболистом Кимеровым.

16 марта директор «Факела» обвинил стюардессу рейса в лжи после инцидента с волейболистом.

12 марта волейболист был снят с рейса Самара — Москва, выполнявшегося авиакомпанией «Победа». Инцидент произошел после того, как спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, не смог поместиться в кресле, на которое ему выдали посадочный талон.

20-летний Кимеров — победитель Всемирной Универсиады в Кванджу (2015), бронзовый призер Европейских игр в Баку (2015), а также обладатель бронзовой медали чемпионата России в сезоне-2014/15.