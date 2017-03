Пассажиры «Победы» поддержали экипаж в инциденте с волейболистом Кимеровым

Пассажиры авиакомпании «Победа», встревоженные петицией на имя ее гендиректора Андрея Калмыкова с требованием уволить отстранившую от полета волейболиста Александра Кимерова бортпроводницу, выступили в ее защиту. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Свидетели инцидента, произошедшего 12 марта 2017 года во время выполнения авиакомпанией рейса DP422 12 подтверждают наличие угрозы со стороны указанного пассажира. Они также выразили уверенность в абсолютно правильных действиях экипажа, который не поддался провокациям со стороны волейболиста и строго выполнял инструкцию обслуживания пассажиров.

В частности, один из пассажиров, летевших рейсом Самара-Москва, Леон Маг-де-Бург, в своем письме (имеется в распоряжении «Ленты.ру») отметил, что стал свидетелем инцидента с Александром Кимеровым и подчеркнул, что волейболист угрожал бортпроводникам и лично ему. Маг-де-Бург выразил благодарность экипажу «за серьезность позиции по отношению к дебоширу».

В сообщении авиакомпании отмечается, что Кимеров уже пользовался услугами «Победы» в прошлом году, и был знаком с компоновкой салона. Однако в марте 2017 года спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, забронировал для себя место в проходе, без увеличенного пространства для ног.

Между тем, пункт 230 Приказа Минтранса 82 дает право перевозчику в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира при наличии условий, создающих беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2017 года полиция по заявлению сотрудника авиакомпании «Победа» сняла с рейса Самара-Москва игрока волейбольного клуба «Факел» (Новый Уренгой) Кимерова. Из-за высокого роста спортсмен не смог разместиться в пассажирском кресле и выставил ноги в проход.

Согласно существующей мировой практике, к перевозке принимаются только те пассажиры, которые самостоятельно позаботились о соответствии требованиям законодательства по обеспечению безопасности перевозки. Практика переноса ответственности за несоответствие этим требованиям на пассажира закрепляется перевозчиком именно за пассажиром.

В частности, в США правила FAA (Federal Aviation Authority) предписывают, что пассажир, заняв свое кресло, должен быть в состоянии уложить обе руки на подлокотники и свободно застегивать и расстегивать ремень безопасности. Пассажиру с физическими особенностями было бы отказано в услуге, если он заблаговременно не забронировал дополнительное место или место с увеличенным пространством для ног, позволяющее соблюдать правила перевозки (данные условия описаны в требованиях FAA Chapter 33 section 6 cabin safety /section K (Denial of Transportation).

Министерство транспорта (US department of Transportation, US DOT) США освобождает авиакомпании от ответственности за не предоставление дополнительного места (кресла) или апгрейда пассажира.