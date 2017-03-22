В Москве выступит Шломо Минц

В России выступит израильский скрипач и дирижер Шломо Минц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Минц даст два концерта. В Москве музыкант сыграет в концертном зале имени Чайковского 23 марта в сопровождении московского камерного оркестра Musica Viva. Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт в Петербурге пройдет в большом зале Филармонии 26 марта в сопровождении симфонического оркестра театра Мюзик-Холл «Северная симфония». Билеты доступны на сайте.

Выступления состоятся в рамках мирового тура исполнителя к его 60-летию. В программе — Академическая увертюра Брамса, Концерт для скрипки с оркестром Мендельсона и Симфония №1 Брамса.

Шломо Минц дирижировал известными оркестрами Европы, Японии, Израиля. В разное время был музыкальным советником камерного оркестра Израиля приглашенным руководителем симфонического оркестра Маастрихта.