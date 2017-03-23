Leonardo представил макет нового десантного корабля на выставке в Малайзии

Итальянский оборонно-промышленный концерн Leonardo представил на морской части выставки LIMA-2017 проект нового десантного вертолетоносца, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 марта. Новый корабль классической авианосной архитектуры должен иметь разнесенную надстройку и интегрированную систему боевого управления (ИСБУ) нового поколения. Заказчик проекта и его примерные характеристики не раскрываются.

Находящиеся на стенде сотрудники компании отказались от комментариев по проекту. Однако, как сообщил «Ленте.ру» источник в российских военно-дипломатических кругах, итальянский концерн представил на выставке макет экспортного варианта универсального десантного корабля, ранее заказанного для ВМС Италии, в котором Leonardo будет отвечать за авиационную боевую часть и системы управления.

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О заказе такого корабля у компаний Fincantieri и Finmeccanica сообщалось в июле 2015 года. В рамках программы стоимостью 5,4 миллиарда евро итальянский флот должен получить новое корабельное соединение в составе десантного вертолетоносца, корабля поддержки и шести (с опционом еще на четыре) многоцелевых патрульных кораблей.

Десантный вертолетоносец длиной около 200 метров будет оснащаться комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой, обеспечивающей скорость хода до 25 узлов. Экипаж корабля должен насчитывать около 300 человек, а с учетом личного состава авиакрыла и десантных подразделений — более тысячи человек.

Выставка LIMA-2017 открылась на острове Лангкави, Малайзия, 21 марта. В работе выставки принимают участие основные компании российского оборонно-промышленного комплекса, включая ОАК, ОСК, «Ростех», «Алмаз-Антей» и основного экспортера вооружений и военной техники — АО «Рособоронэкспорт».