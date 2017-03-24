В Великобритании пропавшую чихуахуа нашли с помощью дрона

Около британского города Абертиллери (Южный Уэльс) в поисках пропавшей собаки породы чихуахуа подключили дрона, который обнаружил животное через пять дней после исчезновения. Об этом пишет Daily Mail.

Беспилотник обнаружил пса по кличке Черри за 20 минут в одном из местных старых горных тоннелей, где застряла питомица. Отмечается, что прибор узнал о расположении собаки через тепловизионную камеру.

27-летняя владелица чихуахуа Катинка Слингсби (Katinka Slingsby) открыла сбор средств, чтобы оплатить работу дрона. Ей удалось собрать 1,2 тысячи фунтов стерлингов (около 1,5 тысяч долларов), но необходимое устройство бесплатно предоставила одна из местных фирм. Женщина предложила вернуть деньги тем, кто их пожертвовал или отдать их на благотворительность.

В ноябре 2015-го стало известно, что власти Австралии будут патрулировать побережья в штате Новый Южный Уэльс с помощью квадрокоптеров, чтобы уберечь отдыхающих от нападения акул. Кроме дронов, для мониторинга также будут использоваться вертолеты и умные подводные ограждения.