В ЦДХ пройдет 42-й Антикварный салон

В Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) пройдет 42-й Российский антикварный салон. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится с 25 марта по 2 апреля.

В салоне примут участие антикварные галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Боровска, Иркутска, Самары, Саратова, Севастополя, Уфы, Челябинска и Ярославля.

На выставке будут представлены ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, библиографические и нумизматические редкости и антикварная мебель.

В разделе живописи будут выставлены такие полотна, как «Святое семейство со святым Иоанном и Николой» XVI века, «Скалистый пейзаж с гадающей цыганкой и путником» Давида Тенирса Младшего, «Волки, нападающие на лошадь» Пауля де Воса и Яна Вильденса.

В рамках салона откроется специальная экспозиция «Тысяча и одна сказка Востока». Она будет посвящена изделиям из Средней Азии, Афганистана, Ирана, Азербайджана, стран Магриба, стран Аравийского полуострова, Турции, Болгарии и Македонии.