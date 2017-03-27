Лыжница Репницына прокомментировала победу на чемпионате России

Лыжница Ольга Репницына, одержавшая победу в скиатлоне на чемпионате России, прокомментировала свое выступление на турнире. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Она отметила, что хотела бы стартовать во всех гонках. «Но будет видно, исходя из самочувствия. Никаких планов на конкретные места не строю. Что касается погоды и организации, то в Ханты-Мансийске очень хорошо и приятно, здесь такая классная атмосфера. Снег просто замечательный! Трасса подготовлена отлично!», — заявила Репницына.

Представляющая Тюменскую область Репницына выиграла 15-километровый скиатлон с результатом 43 минут 46,3 секунды. Второй стала Алиса Жамбалова из Бурятии, третьей — югорчанка Полина Кальсина.

Чемпионат России проходит с 25 марта по 2 апреля.