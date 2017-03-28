Белорусская оппозиция призвала бойкотировать «Макдоналдс»

Молодежное крыло незарегистрированной партии «Белорусской христианской демократии» (БХД) призывает бойкотировать сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» из-за неуважения к своим клиентам. Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на сайте оргкомитета БХД.

Отмечается, что 25 марта сотрудники одного из ресторанов столицы выгоняли клиентов на улицу, а желающих зайти не пускали (в тот день в Минске проходил несанкционированный митинг, приуроченный к Дню Воли). «Молодые христианские демократы» (МХД) потребовали от администрации сети объяснений.

Материалы по теме Контроль воли У Лукашенко не осталось реальных врагов внутри страны

«Такая практика неуважительного отношения к своим клиентам тянется практически с появления компании "Макдоналдс" на белорусском рынке, если во время любого уличного мероприятия в городе Минске ресторан или закрывалась либо, что еще хуже, клиентов просто выбрасывали из здания!» — говорится в сообщении МХД.

Представители организации заметили, что во время митинга сеть могла бы увеличить прибыль, а подобный подход непрофессионален.

«Мы призываем белорусское представительство компании "Макдоналдс" отказаться от порочной практики неуважительного отношения к своим клиентам и напоминаем о социальной ответственности перед белорусским обществом», — указывается в заявлении. В МХД добавили, что сеть фастфуда «своей политикой ведения бизнеса» наносит вред «формированию гражданского общества» Белоруссии.

Члены МХД также попросили генерального директора американской корпорации Стива Истербрука (Steve Easterbrook) разобраться в ситуации.

«Белорусская христианская демократия» — незарегистрированная политическая партия, которая поддерживает возвращение национальной символики (бело-красно-белого флага, герба Погоня) и выступает за то, чтобы белорусский был единственным государственным язык в стране.