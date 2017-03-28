В Москве пройдет Synergy Insight Forum-2017

В Москве с 24 по 25 апреля в Crocus City Hall пройдет бизнес-форум Synergy Insight Forum-2017, организованный Школой бизнеса и Университетом «Синергия». Об этом говорится в пресс-релизе мероприятия, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Подобная встреча состоится уже в третий раз. Событие вызывает растущий интерес бизнес-сообщества, что заметно по значительному увеличению аудитории форума в нынешнем году по сравнению с прошлым годом: она выросла в три раза и составит не менее пяти тысяч человек.

В нынешнем году перед несколькими тысячами предпринимателей и менеджеров крупнейших российских компаний выступят 24 самых известных российских бизнес-спикеров по маркетингу, корпоративному управлению, тайм-менеджменту, продажам и созданию бизнеса. Они поделятся практическим опытом, навыками и знаниями. В формате интенсивной конференции в Crocus City Hall выступят Радислав Гандапас, Андрей Парабеллум, Игорь Манн, Глеб Архангельский, Александр Фридман, и другие признанные эксперты.

По словам организатора форума, ректора Школы бизнеса «Синергия» Григория Аветова, Synergy Insight Forum собирает лучших из лучших, чтобы стимулировать системное развитие предпринимательского дела в России, генерировать новые идеи, создавать новые партнерские проекты и переосмыслить предпринимательский опыт. «В программе нашего форума заявлены только самые актуальные темы для сегодняшнего развития предпринимательства в России: будущее российского бизнеса, успешное управление процессами развития бизнеса, командное взаимодействие в онлайн-среде, наставничество, практическое применение высоких технологий для повышения эффективности, лучшие кейсы контент-маркетинга».

Это мероприятие, по словам Григория Аветова, очень актуально для тех, кто хочет получить самые полезные знания в сфере современного предпринимательства. «Если говорить, например, о западном опыте в бизнесе, на Synergy Insight Forum будут даваться самые качественные знания и опыт ведения бизнеса, имеющиеся сегодня в западных компаниях, прошедшие жесткую систему фильтрации через практический опыт ведения бизнеса именно в России. Участники Форума получат знания, адаптированные в ходе многолетних практик именно российского рынка» — отметил он.

