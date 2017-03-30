Британка умерла за несколько дней до выступления в «Голосе»

За несколько дней до выступления в британском шоу «Голос» скончалась 33-летняя певица Сионед Вин Робертс (Sioned Wyn Roberts). Об этом сообщает Daily Mail.

Участница должна была выступить перед судьями в четверг, 30 марта. Во вторник вечером девушка, находясь в своем доме, внезапно упала на пол. Ее супруг Дэниэл Джонс пытался привести ее в чувство, но не смог.

Прибывшие по вызову врачи сразу направили девушку в реанимацию. После того, как медики зафиксировали клиническую смерть, ее еще полтора часа пытались вернуть к жизни, но безрезультатно.

У Робертс остались четыре ребенка, младшему из которых недавно исполнилось четыре года.

Девушка пела в в местном женском хоре CôrNarfon. По рассказам ее семьи, певица уже участвовала в аналоге «Голоса» и собиралась также прийти на конкурс X Factor. Причины внезапной смерти издание не сообщает.

В ноябре 2016 года в одной из московских больниц скончался участник второго сезона российского шоу «Голос» Андрей Давидян. У 60-летнего мужчины диагностировали ишемический инсульт, он умер, несмотря на усилия врачей.