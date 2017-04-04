Машинист взорванного поезда метро в Петербурге пожаловался на журналистов

Александр Каверин, машинист поезда петербургского метро, в котором в понедельник произошел взрыв, до сих пор не смог прийти домой из-за журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже дежурили [корреспонденты] на лестничной площадке. У меня семья, у меня дети маленькие. В 11 часов звонили жене в дверь и пытались что-то выяснить. Ну, это просто некрасиво в этой ситуации», — рассказал мужчина. По его словам, из-за представителей прессы он не ночевал дома. «Я не поехал к семье, не поехал к детям», — добавил он.

Каверин также подчеркнул, что после взрыва действовал строго по инструкции. «В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было», — цитируют его «Известия». По признанию мужчины, сначала услышали хлопок, после чего стали поступать «непонятные сообщения по связи "пассажир-машинист", когда одновременно говорили все во всех вагонах».

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3 апреля пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель сообщила ТАСС, что Каверина представят к награде за спасение пассажиров. «Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше», — отметила она.

Ранее в Следственном комитете России положительно оценили действия Каверина, отметив, что он «грамотно действовал в сложившейся обстановке». Благодаря тому, что он решил не останавливать находящийся в перегоне поезд, когда произошел взрыв, удалось незамедлительно приступить к эвакуации и оказанию помощи потерпевшим.

Каверину 50 лет, в подземке он работает 15 лет, 11 из них является машинистом высшего, первого класса.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» подземки произошел взрыв. Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Атаку мог совершить смертник. Согласно последним официальным данным, число погибших — 14 человек, 49 находятся в больницах.