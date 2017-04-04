В Тунисе закрыли один из ночных клубов из-за ремикса призыва к молитве

Один из ночных клубов курортного города Набуль, расположенного на северо-востоке Туниса, был закрыт после появления в сети видеозаписи, на которой диджей играает ремикс призыва к мусульманской молитве. Об этом сообщает The Guardian.

По словам губернатора Мнауара Уертани (Mnaouar Ouertani), по факту случившегося начато расследование. Как отмечает издание, администратор клуба задержан за «нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности».

«Мы не допустим нападок на религиозные чувства верующих и на святое», — заявил губернатор.

На видеозаписи с фестиваля Orbit Festival видно, как двое европейских диджеев играют сет с танцевальной версией азана. Ролик вызвал волну возмущения в соцсетях. Организаторы мероприятия принесли извинения на своей странице в Facebook, отметив, что не хотели никого оскорбить.

«Диджей Dax J — англичанин, недавно он играл этот трек в Европе и даже не думал, что это может обидеть публику в мусульманской стране, такой, как наша», — сообщили организаторы.