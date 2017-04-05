В Китае покойным предкам принесли в жертву муляжи планшетов и смартфонов

В Китае в рамках национального дня поминовения усопших Цинмин в этом году помимо денег и еды в жертву предкам были принесены муляжи ноутбуков, смартфонов и планшетов. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Обычно на Цинмин сжигают фальшивые деньги и ненастоящую еду, однако один из участников отметил, что в наше время предкам нужны не только обычные вещи, но и современные, в том числе гаджеты. Он, например, принес в жертву «автомобиль BMW, трехэтажный дом, полный набор техники Apple, дворецкого и домработницу».

Согласно китайским поверьям, покойным предкам следует совершать подношения в виде бумажных копий различных предметов: денег, жилищ и предметов роскоши, которые сжигаются во время праздника.