Израильская партия отложила выборы из-за концерта Бритни Спирс

Израильская левоцентристская партия «Авода» отложила внутрипартийные выборы, чтобы не проводить их в один день с концертом американской певицы Бритни Спирс. Об этом РИА Новости сообщил источник в руководстве «Аводы».

Праймериз были намечены на 3 июля. Теперь решено, что они состоятся на день позже. Победивший кандидат на пост председателя партии станет одним из главных претендентов на должность премьер-министра, указывает агентство.

«Аргументация такая: сложно обеспечить охрану. Очень много охранников нужно на выборы и очень много — на Бритни. Их нанимают на один день, и когда совпадают два больших мероприятия, то возникают трудности», — сказал собеседник РИА Новости.

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Как пишет Israelinfo, в партии также опасаются, что в центре Тель-Авива возникнут огромные пробки и многие члены партии не смогут вовремя добраться на участки. На концерт певицы, который пройдет в парке «Яркон», придут десятки тысяч израильтян, указывает портал.

За то, чтобы возглавить партию, поборются ее нынешний председатель Ицхак Герцог, бывший руководитель Амир Перец, экс-министр экологии Ави Габай и другие. Если ни один из претендентов не наберет 40 процентов голосов, спустя 10 дней состоится второй тур выборов.

«Авода» («Израильская партия труда») — одна из старейших и крупнейших партий Израиля. Это первая политическая сила, которая стала выбирать своего лидера и представителей в Кнессет (законодательный орган) путем прямого голосования. «Авода» долгое время была у власти, сейчас находится в оппозиции к правительству Биньямина Нетаньяху.