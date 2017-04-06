Спорт
 

Буффон эмоционально отреагировал на неуверенную игру сменщика

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Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон эмоционально отреагировал на игру резервного голкипера Нето в матче полуфинала Кубка Италии с «Наполи». Видео появилось в Twitter-аккаунте Eurosport.

В одном из эпизодов матча Нето поскользнулся перед воротами, выбив мяч прямо в нападающего неаполитанцев Леонардо Паволетти. В ответ на это Буффон прикрыл лицо рукой. Встреча завершилась поражением «Ювентуса» со счетом 2:3, но по сумме двух полуфинальных матчей в следующую стадию вышли туринцы (5:4).

В финале «Ювентус» встретится с римским «Лацио».

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