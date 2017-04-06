В Федерации керлинга России назвали плевком в душу игру мужской сборной на ЧМ

Первый вице-президент Федерации керлинга России (ФКР) Андрей Созин раскритиковал выступление мужской национальной сборной на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщается на сайте организации.

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«Сейчас я понимаю, что то, что устроила наша мужская сборная на чемпионате мира, — настоящий стыд и позор. Такой игрой они плюнули в душу всему спортивному сообществу, нашей керлинговой семье, болельщикам и всем тем людям, которые интересуются нашим видом спорта», — заявил Созин.

Функционер добавил, что не снимает с себя ответственности за плохой результат команды.

На турнире, проходящем с 1 по 9 апреля, россияне потерпели девять поражений в девяти матчах предварительного раунда. До конца кругового турнира им остается провести две встречи. Женская сборная России 26 марта впервые в своей истории завоевала серебряные награды мирового первенства.