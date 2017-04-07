Россия предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий

Против территорий, контролируемых террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), должно быть введено торговое и экономическое эмбарго. Как передает в четверг, 6 апреля, РИА Новости, такое предложение озвучил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов, выступая в Организации американских государств (ОАГ).

Эта мера может быть применена в рамках статьи 41-й Хартии ООН. «Финансовое и экономическое уничтожение ИГ требует эффективного внедрения резолюций 2199 и 2253 Совета Безопасности ООН, нацеленных на укрепление усилий по прекращению незаконной поддержки ИГ и связанных с нею групп, включая незаконную торговлю нефтепродуктами, оружием, антиквариатом», — сказал Феоктистов.

По его словам, главная цель подобных действий – лишить экстремистам финансовой помощи «путем создания основ для международного режима», который распространялся бы на все формы экономической и материальной поддержки террористов. Дипломат подчеркнул, что также подразумевается введение СБ ООН жестких санкций против нарушителей этого режима.

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Феоктистов отметил, что важнейшей частью данных ограничений станет укрепление контроля на границах стран, соседствующих с Сирией и Ираком.

Также российский представитель заявил, что за соблюдением режима будет следить комитет ООН по санкциям против ИГ и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), а в случаях его нарушения станет проводить тщательные расследования,

Кроме того, замдиректора департамента сообщил, что в результате ударов российской авиации по позициям ИГ выручка боевиков от торговли углеводородами в 2016 года сократилась в два раза. «Уничтожение инфраструктуры ИГ, в том числе 200 нефтеперерабатывающих заводов и 3 тысяч цистерн, позволило существенно снизить финансовые возможности группировки», — рассказал он.